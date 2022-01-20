В Саратове в онлайн формате состоялся международный круглый стол на тему: «Проблемы и перспективы эффективного использования водных ресурсов России и Центральной Азии». Об этом сообщает пресс-служба министерства природы Саратовской области.

Наш регион принимает участие в реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология».

Участники обсудили вопросы обеспечения энергетической безопасности России и стран Центральной Азии, приоритеты стран «верховья» и стран «низовья», экологические проблемы Аральского моря, трансграничные — в бассейне реки Урал.