20 ноября ЦКИТ «Апрель» на базе «Точки кипения» Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. провел образовательный семинар для администраторов аккаунтов органов власти и местного самоуправления в рамках проекта «Цифровой мост».

В ходе семинара состоялись экспертные лекции специалистов-практиков и преподавателей вузов, посвященные ведению и мониторингу аккаунтов в социальных сетях, а также для участников была организована деловая игра.

Доцент кафедры государственного и муниципального управления Поволжского института управления РАНХиГС Максим Мокеев обсудил с участниками семинара особенности представительства органов власти в интернет-пространстве, стилистику и содержание публикаций в социальных сетях и комментариев к ним.

На семинаре также были представлены итоги ежеквартального мониторинга активности органов власти в социальных сетях, проводимого Институтом социального проектирования и экспертизы «Прогрессор», и обсуждены возможности пересмотра критериев оценки и установления универсальных показателей для будущих мониторингов. Эксперт мониторинга, преподаватель ПИУ РАНХиГС Максим Мокеев прокомментировал мероприятие: «Всё больше органов власти расширяют своё присутствие на онлайн-платформах. Их активность в аккаунтах однозначно перестаёт быть формальностью, становится навигатором по происходящим в сфере их ответственности событиям, ответом на возникающие у граждан вопросы и проблемы. За прошедший квартал хорошо показали себя несколько аккаунтов областных министров.

С нового года предмет экспертизы поменяется — основной фокус будет сосредоточен на аккаунтах органов власти. Изменится и методика оценки. То, что для руководителей органов исполнительной власти было проявлением личной активности и ответом на современные запросы общества, для органов исполнительной власти за время существования мониторинга стало требованием нормы права. Будем стараться справедливо оценивать ведение таких аккаунтов».

С результатами мониторинга можно ознакомиться на сайте.