9 декабря Центр предпринимателя «Мой бизнес» приглашает студентов и начинающих предпринимателей на научно-практическую конференцию «Перспективы развития предпринимательства в молодежной среде».

— Конференция станет площадкой для обсуждения возможностей, которые сейчас доступны студентам и молодым людям, заинтересованным в начале своего бизнеса. Именно поэтому в программе конференции три секции, которые помогут участникам понять, какие сейчас перспективные направления для старта бизнеса, какие форматы ведения деятельности наиболее комфортны на старте, что для успешного развития студенческих стартапов и предпринимательских навыков может сделать ВУЗ. Также студенты и начинающие предприниматели узнают о мерах государственной поддержки, доступных на любом этапе развития бизнеса, — рассказал руководитель Центра предпринимателя “Мой бизнес” в Саратовской области Александр Марченко.

В рамках конференции гости смогут принять участие в мастер-классе по социальному проектированию, прослушать лекцию футуролога Джина Колесникова, узнать все о том, как начать бизнес в статусе «самозанятый», познакомиться с историями успеха молодых предпринимателей, принять участие в дискуссии, посвященной развитию предпринимательства на базе ВУЗа и обсудить актуальные бизнес-вопросы на фасилитационной сессии.

Спикерами конференции станут успешные саратовские предприниматели и самозанятые, представители организаций, работающих с молодежью, и крупнейших ВУЗов Саратова – СГАУ, РАНХиГС и СГУ, а также приглашенные спикеры: Джин Колесников, футуролог, советник проектов Human Venture и SpaceDarts, и Ольга Гайдукова, исполнительный директор Фонда регионального экономического развития «Инвестиции и регионы».

Программа конференции предусматривает параллельную работу трёх секций. Конференция пройдет в оффлайн-формате (обращаем внимание, что количество мест ограничено) по адресу: г. Саратов, ул. Московская, 164 (Поволжский институт управления им. Столыпина. Также будет организована онлайн-трансляция.

Участие в конференции бесплатное. Подробности и регистрация по ссылке.

Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного Президентом РФ, Мероприятие реализуется при поддержке министерства экономического развития Саратовской