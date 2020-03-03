В четверг, 5 марта, в Саратове пройдёт форум «Город для бизнеса», в рамках которого представители власти, бизнеса и общества впервые обсудят город с точки зрения предпринимательства.

Эксперты дискуссии и участники форума обсудят вопросы сотрудничества и привлечение инвестиций в общественные пространства и комфорт городской среды. Форум познакомит участников с практиками создания успешного бизнеса в контексте массовой урбанизации. Участников форума ждет выступление 13 экспертов и выставка проектов восстановления и организации общественных пространств для городов Саратовской области «Инвестируй в качество жизни!». Организаторы форума — Центр предпринимателя «Мой бизнес» при поддержке министерства экономического развития региона.

В рамках первой сессии «Потребности информационного города – возможности успешного бизнеса» выступят: социальный инженер, урбанист, эксперт по комплексному развитию постсоветских территорий Святослав Мурунов из Чехии; руководитель направления консалтинга и развития объектов и территорий NST group Елизавета Мартынова; бизнес-тренер Елена Иванчук; технический эксперт по рекламным решениям компании «Яндекс» Александр Насонов; архитектор бюро «Атриум» Даниил Гавриш и урбанист, инициатор велошаринга в Саратове Антон Богнер. Они расскажут о том, как происходит трансформация привычного образа жизни в условиях цифровизациии и как меняется объемно-пространственная модель города под запросы информационного общества.

На сессии «Территория города – стратегия предпринимателя» участники форума узнают, какова роль предпринимателя в создании комфортной городской среды и где найти шаблон успешного бизнес-проекта для городского пространства. Урбанист, городской модератор, куратор Мастерских городских изменений «Люди делают место» Александр Старков на конкретных примерах покажет, как горожане, бизнес и власть вместе могут сделать комфортное городское пространство. С возможностями, которые представляют местные власти для реализации бизнес-проектов познакомит Елена Злобнова, заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по стратегическому планированию. Директор по регионам дизайн-завода «Flacon» Павел Вислов на примере своей компании объяснит процессы ревитализации –реконструкции промышленных зданий и сооружений с изменением их назначения. Новое пространство для бизнеса – смешанную и виртуальную реальность представит руководитель саратовской студии компьютерной графики «Continu-UM» Владимир Мосин. Руководитель управления по специальным проектам парка Горького Борис Болелов даст инструменты привлечения посетителей и расскажет о влиянии имиджа на формирование аудитории. Световой дизайнер Екатерина Суворова поделится знаниями, как при помощи городского освещения и грамотной подсветки интерьера быть первым в конкурентной борьбе за клиента на улицах города. Проект «Мастерская «Сделано в Картонии» презентует его создатель Виктория Новикова.

На протяжении всего форума для участников будет организована бизнес-игра «Нетворкинг-квест», которая поможет с пользой провести перерывы — завести новые деловые контакты, найти единомышленников, партнеров и клиентов.

Форум пройдет 5 марта с 10:00 до 18:00 в Историческом парке «Россия – моя история». Участие в форуме бесплатное. Необходима предварительная регистрация на сайте www.gorodbiznesa.ru

Форум проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».