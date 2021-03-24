В Саратове 26 марта состоится Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы информационного противодействия распространению идеологии терроризма».

Организаторы мероприятия – Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, министерство информации и печати Саратовской области, антитеррористическая комиссия в Саратовской области.

К участию в конференции приглашаются научно-педагогические работники, руководители и специалисты органов исполнительной власти регионов, журналисты.

Планируется обсудить актуальные проблемы противодействия террористической идеологии в СМИ; противодействие экстремизму и вовлечению молодежи в деструктивные течения; обеспечение информационной безопасности детей и молодежи; профилактику этнических конфликтов в образовательной среде.

Участие в конференции подтвердили представители Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Красноярского края, Национального центра информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет (г. Ростов-на-Дону).

Конференция пройдет в дистанционном формате. Начало мероприятия в 11:00 (по саратовскому времени). Обязательна предварительная регистрация на официальном сайте Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС в разделе «Анонсы» (https://piu.ranepa.ru/).

Дополнительную информацию можно получить в научно-организационном отделе Президентской академии, по адресу: г. Саратов, ул. Соборная 23/25, к. 332. Телефон для справок: (8452) 65-34-96. Адрес электронной почты: otdnauka-piu@ranepa.ru