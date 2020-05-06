В Саратове обворовали музыканта. По информации ГУ МВД, это случилось в первомай.

Потерпевший сообщил, что после попойки с малознакомыми людьми из его квартиры пропали бас-гитара, гитарный тюнер, шуруповерт, фонарик, мобильник redmi note, рюкзак черного цвета, кожаный кошелек и документы. Сумма ущерба составила 37,8 тысячи рублей.

Во время расследования подозрение пало на 18-летнего неработающего парня и 23-летнего рецидивиста, который ранее «толкал» наркотики. Сейчас на них завели уголовное дело и запретили покидать город.