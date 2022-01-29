Жители города ищут самые большие сосульки и публикуют фото гигантов в соцсетях.

Таким образом саратовцы пытаются привлечь внимание ответственных за очистку кровель от наледи.

— Битва сосулек продолжается.

Кировский район, школа 71. Эта сосулька ещё маленькая по сравнению с задним двором школы, — пишут авторы фото, на котором почти не видно обледеневшего учебного заведения.

Другим претендентом на звание лидера по сосулькам стал балкон на доме по улице Бульварная. Он полностью завешан льдом, словно шторой.

Пользователи пошутили, что тут проживает Снежная Королева.

Напомним, ранее в Энгельсе была обнаружена сосулька с пятиэтажный дом.