Накануне, 27 января, МКУ «Дирекция транспорта и дорожной деятельности» размещен открытый электронный конкурс на мероприятия по содержанию и обслуживанию дорожных знаков на весь 2022 год. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Речь идет о сумме в 6,9 млн. рублей. В мероприятия входит установка новых знаков, в том числе их покраска, восстановление опор, замена знаков, отвечающих ГОСТ и деформированных дорожных знаков.

Прием заявок осуществляется до 4 февраля. Определить победителя планируется 7 февраля, после чего будет заключен контракт.