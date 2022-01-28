Сегодня, 28 января, МКУ «Дирекция транспорта и дорожной деятельности» размещен открытый электронный аукцион по нанесению горизонтальной дорожной разметки в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году на сумму 8,9 млн рублей.

Напомним, ранее аукцион был объявлен на обслуживание дорожных знаков. Также в рамках нацпроекта на территории города запланированы мероприятия по нанесению горизонтальной дорожной разметки на следующие автомобильные дороги, на которых пройдет ремонт дорожного покрытия:

— ул. Чехова А.П.;

— ул.им. Тархова С.Ф.;

— ул. Уфимцева;

— ул. Клочкова;

— ул. Вольская;

— ул. Радищева;

— ул. 7-я Нагорная;

— ул. Рахова;

— ул. Ароновой;

— ул. Хвалынская;

— ул. Волгоградская;

— ул. Посадского;

— ул. Мичурина И.В.;

— ул. Первомайская;

— ул.им. Горького А.М.;

— ул. Лермонтова;

— ул. Большая Затонская;

— ул. Вознесенская;

— ул. 1-я Садовая;

— ул.Б. Казачья.

Нанесение разметки планируется специальными термопластичными материалами, которые имеют увеличенный срок службы до 12 месяцев.