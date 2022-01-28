Сегодня, 28 января, МКУ «Дирекция транспорта и дорожной деятельности» размещен открытый электронный аукцион по нанесению горизонтальной дорожной разметки в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году на сумму 8,9 млн рублей.
Напомним, ранее аукцион был объявлен на обслуживание дорожных знаков. Также в рамках нацпроекта на территории города запланированы мероприятия по нанесению горизонтальной дорожной разметки на следующие автомобильные дороги, на которых пройдет ремонт дорожного покрытия:
— ул. Чехова А.П.;
— ул.им. Тархова С.Ф.;
— ул. Уфимцева;
— ул. Клочкова;
— ул. Вольская;
— ул. Радищева;
— ул. 7-я Нагорная;
— ул. Рахова;
— ул. Ароновой;
— ул. Хвалынская;
— ул. Волгоградская;
— ул. Посадского;
— ул. Мичурина И.В.;
— ул. Первомайская;
— ул.им. Горького А.М.;
— ул. Лермонтова;
— ул. Большая Затонская;
— ул. Вознесенская;
— ул. 1-я Садовая;
— ул.Б. Казачья.
Нанесение разметки планируется специальными термопластичными материалами, которые имеют увеличенный срок службы до 12 месяцев.