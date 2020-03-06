В Саратове объявлены поиски молодого парня. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Уже месяц 21-летнего Дмитрия Темникова ищут полицейские, но безуспешно. Родные обратились к поисковикам в надежде на прогресс.

Последний раз Диму видели 9 февраля в черной куртке, серых джинсах, серой толстовки с капюшоном, черных кроссовках на белой подошве.

Парень простом около 178 сантиметров, среднего телосложения с темными короткими волосами и карими глазами.

Если вам что-то известно и местонахождении Дмитрия Темникова, сообщите пожалуйста по номеру 8(937) 224-06-60 Людмила Соловушка или по экстренному номеру 02.