Завтра, 24 августа в Саратове состоится торжественное объявление победителей премии «Делай на 100», от саратовского центра «Мой бизнес»

На мероприятии объявят 25 компаний-победителей, которые получат призы — сертификаты на 100 тысяч рублей, которые они смогут потратить на рекламные кампании своих проектов. Руководитель центра предпринимателя «Мой бизнес» Александр Марченко примет участие в этом событии.

Центр «Мой бизнес» работает в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», запущенного Владимиром Путиным, при поддержке Минэкономразвития РФ и минэкономразвития Саратовской области.