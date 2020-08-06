В Саратове за год на 33 процентов стало больше вакансий на госслужбе. Об этом сообщили аналитики одной из торговых интернет-площадок.

Отмечается, что во время карантина на эти предложения граждане откликались на 52 процента реже, что привело к годовому снижению на десять процентов.

В областном центре среди профессий профиля «Госслужба, НКО» за второй квартал 2020 года предложений стало меньше, а общее число вакансий от работодателей во всех сферах с апреля по июнь осталось на том же уровне.

Вероятно, что работа не привлекательна из-за маленьких зарплат. Ведь стараться на благо народа надо всего лишь за 23,9 тысячи рублей, при средней зарплате в городе 32,1 тысячи рублей. При этом чиновники в Москве получают в среднем 50 тысяч в месяц, а в Санкт-Петербурге 41,5 тысячи рублей в месяц.