В Саратове присвоено новое наименование площади у речного вокзала. 

Постановление о присвоении площади имени первого российского императора Петра Первого подписано 23 апреля мэром Саратова Михаилом Исаевым.

Согласно документу, территория, расположенная на пересечении улиц Лермонтова, Московской и Набережной Космонавтов, отныне именуется как площадь имени Петра Первого. 

Администрация Волжского района займется заменой старых уличных аншлагов на новые с «петровским» названием площади.

Напомним, ранее в Саратове проспект Кирова был переименован в проспект Столыпина. 

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