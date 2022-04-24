В Саратове присвоено новое наименование площади у речного вокзала.
Постановление о присвоении площади имени первого российского императора Петра Первого подписано 23 апреля мэром Саратова Михаилом Исаевым.
Согласно документу, территория, расположенная на пересечении улиц Лермонтова, Московской и Набережной Космонавтов, отныне именуется как площадь имени Петра Первого.
Администрация Волжского района займется заменой старых уличных аншлагов на новые с «петровским» названием площади.
Напомним, ранее в Саратове проспект Кирова был переименован в проспект Столыпина.