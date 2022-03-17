В Саратове ребенок провалился в открытый люк при выходе из маршрутки. Изначально эта информация появилась в группах местных социальных сетей.

Так, 15 марта 4-х летний ребенок вышел из маршрутки на Огородной, 153А и провалился с головой в ледяную воду открытого люка. Бабушка, по словам матери ребенка, была рядом с внучкой и нырнула за ней. Ехавшие в маршрутке люди вышли и также поспешили на помощь, достав обоих.

— Мой ребенок едва не утонул! Я в этот момент подходила к этой остановке, не буду описывать свои чувства. Скажу лишь огромное спасибо людям которые помогли вытащить мою дочь и свекровь, — рассказала мать девочки.

После этого, сегодня, 17 марта, по данному факту было поручено провести служебную проверку.

Мэр Саратова Михаил Исаев поручил главе администрации Заводского района Олегу Курицыну лично выехать на место и оперативно принять меры по устранению опасной для жизни и здоровья горожан ситуации.

Позднее Курицын встретился с семьей Васильевых. Он принес извинения семье Ксении и лично её дочери, пострадавшей из-за вовремя незакрытого люка. По его словам, администрация не снимает с себя ответственности и сожалеет о случившемся.

По сообщению администрации Заводского района, данный открытый колодец находится на балансе управляющей организации ООО «Волгарь».

В пресс-службе также уточнили, что сейчас люк огорожен и сегодня будет закрыт.