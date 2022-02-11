Администрация Ленинского района прокомментировала инцидент с падением глыбы льда на саратовца.

Напомним, 46-летний мужчина пострадал около дома №16 на Международной улице.

46-летний мужчина пострадал около дома №16 на Международной улице.

—В настоящее время опасный участок огражден сигнальной лентой. Управляющей организацией ООО «УК «Фри Дом — Комфорт» сегодня будут проведены работы по сколу наледи с кровли. Также комитетом по ЖКХ в отношении управляющей компании ООО «УК»Фри Дом-Комфорт» сегодня будет проведена внеплановая выездная проверка на предмет очистки крыши многоквартирного дома № 16. По вопросам причинения ущерба пострадавшему необходимо обратиться в суд для решения данного вопроса, — ответили в пресс-службе.