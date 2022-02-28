В Саратове продолжается комплексная уборка улиц. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Саратова.

Планируется очистка дорог, тротуаров, общественных пространств, а также дворовых территорий от снега и наледи.

В ночь с 28 февраля на 1 марта с 20:00 ограничат движение и парковку на двух участках улиц:

— ул. Ломоносова от ул. 4-я Прокатная до ул. Загороднева;

— ул. Мамонтовой от ул. Чехова до ул. Топольчанская.

Аналогичные ограничения будут действовать с 21:00 по адресам:

— ул. 2-я Садовая от ул. Чернышевского до ул. Серова;

— ул. Новоузенская от ул. Серова до ул. Чернышевского.

Днем 1 марта работы продолжатся на участке улицы Советской от улицы Вольской до Горького. Движение и парковка будут ограничены с 07:00.

В случае необходимости машины, мешающие уборке, будут эвакуированы. Так, за прошедшие сутки на штрафстоянки увезли 17 автомобилей.