В отдел полиции Саратова с заявлением о краже обратилась 28-летняя местная жительница. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Она сообщила полицейским, что на территории острова около турбазы кто-то украл ее телефон. По данному факту возбуждено уголовное дело.