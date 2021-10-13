В отдел полиции Саратова с заявлением о краже обратилась 28-летняя местная жительница. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.
Она сообщила полицейским, что на территории острова около турбазы кто-то украл ее телефон. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Подозреваемым оказался 17-летний житель Саратова, ранее не имевший проблем с законом. Молодой человек сознался в содеянном. Он рассказал, что увидел оставленный без присмотра телефон и забрал себе, а позже продал знакомому.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Похищенный телефон изъят полицейскими.