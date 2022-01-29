По результатам электронного аукциона определен подрядчик по ремонту путепровода в Заводском районе. Об этом сегодня, 29 января, сообщил глава города Михаил Исаев на своей странице в социальной сети Инстаграм.

-Ремонтом путепровода на улице Орджоникидзе займется ООО «ПРОФМОСТ». Сегодня стали известны результаты электронного аукциона. После проведения всех проверочных и процессуальных мероприятий ориентировочно 8 февраля состоится подписание контракта.

Напомню, в прошлом году на мосту произошло серьезное ДТП. Грузовик повредил ограждение и съехал с моста. Теперь необходимо произвести ремонт дорожных и пешеходных барьеров, а также тротуара. В ближайшее время состоится рабочая встреча с представителями подрядной организации. Работы должны быть выполнены до 15 мая 2022 года, — написал Михаил Исаев.