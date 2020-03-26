Администрация Саратова проводит конкурс на ремонт тротуаров, рассказал глава города Михаил Исаев.

— Благодаря помощи председателя госдумы Вячеслава Володина в наш бюджет поступило 500 миллионов рублей на восстановление пешеходной части дорог. Это колоссальный объем, такого финансирования на данную статью расходов не было никогда. Задача, которая стоит перед муниципальной властью, — в приоритетном порядке произвести ремонт тротуаров на подходах к социально значимым учреждениям. Для наглядности и контроля за ходом реализации проекта создан сайт trotuar-saratov.ru, на котором указаны планируемые к ремонту участки. Помимо этого, сейчас, после определения подрядчиков, на карте стали появляться и наименования фирм, которые произведут ремонт. Волжском районе этим займутся ООО «ДСК-21» и ООО «Дорстрой», в Заводском — ООО «Новастрой», ООО «СМУ-3» «Саратовавтодор», ООО «КПК-СТРОЙ». Во Фрунзенском районе обустройство пешеходных зон проведет ООО СК «Континент», в Октябрьском ООО «Благоустройство», в Ленинском — АО «Трасса», ООО «Магистраль». Всего состоялось аукционов на сумму порядка 300 миллионов рублей на проведение работ на 200 тысяч квадратных метров покрытия. Сегодня определятся фирмы, которые займутся ремонтом почти 100 тысяч квадратных метров тротуаров в Кировском, Фрунзенском и Ленинском районах, — сказал Исаев.