В Саратове опубликовали график работы бесплатных общественных туалетов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

В Заводском районе туалеты работают в скверах им. Гагарина и М. Расковой с 6 утра до 10 вечера.

С 8 утра до 9 вечера можно попасть в бесплатный общественный туалет в центре Саратова — на Волжской, 28а и на площади Петра Первого. Туалеты на набережной Космонавтов временно не работают.

В Кировском районе работает общественный туалет с 8 утра до 9 вечера на бульваре Героев Отечества, а в Октябрьском районе в эти же часы на углу новой Набережной и Шелковичной, а также на 2-й Садовой и Рахова.

Во Фрунзенском районе — с 8 утра до 8 вечера на Рахова, Мичурина, а также проспекте Кирова около цирка.