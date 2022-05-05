Традиционно областные учреждения культуры подготовили программу в честь Дня Победы в Саратове. Она стартует завтра, 6 мая.

6 мая в 13.00 пройдет презентация выставки «История. Музей. Судьбы» и подведение итогов областного онлайн-фотоконкурса «Мой любимый музей» к 40-летию мемориального комплекса «Журавли» и Музея боевой и трудовой славы.

6-8 мая в 18.00 в ТЮЗе им.Ю.П.Киселева состоится спектакль «А зори здесь тихие».

6 мая в 18.30 пройдут мероприятия Фестиваля духовно-патриотической авторской песни «Святой Георгий» в Областном Доме работников искусств.

7 мая в 18.00 Областная филармония им.А.Шнитке приглашает на концерт «Поклонимся великим тем годам» оркестра духовых инструментов «Волга-Бэнд»

8 мая на Воскресенском кладбище пройдет торжественная церемония возложения венков и цветов к Мемориалу защитникам Отечества.

8 мая в 10.00 на Театральной площади состоится торжественное прохождение войск Саратовского территориального гарнизона. Мероприятие будет транслироваться в режиме онлайн в социальных сетях.

9 мая в 10.00 в Парке Победы на Соколовой горе Саратова пройдет церемония возложения цветов к Вечному огню, стеле-монументу «Журавли», памятнику «Скорбящая».