В праздничные дни, с 7 по 9 мая, в Саратове ограничат движение и стоянку на нескольких улицах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

С вечера 7 мая ограничено движение по следующим улицам:

— ул. Московская на участке от ул. Вольская до ул. Соборная;

— ул. им. Горького А.М. на участке от ул. им. Яблочкова П.Н. до ул. Челюскинцев;

— ул. Киселева на участке от ул. Вольская до ул. им. Горького А.М.;

— ул. Большая Казачья на участке от ул. им. Горького А.М. до ул. Вольская;

-ул. Театральная пл. на участке от ул. им. Радищева А.Н. до ул. им. Горького А.М.;

— ул. им. Радищева А.Н. на участке от ул. Челюскинцев до ул. Театральная пл.;

— ул. Первомайская на участке от ул. Соборная до ул. им. Радищева А.Н..

С 8 по 9 мая будет временно ограничено движение транспорта:

— ул. Московская на участке от ул. Аткарская до ул. Соборная;

— ул. им. Разина С.Т. на участке от ул. им. Кутякова И.С. до ул. Большая Казачья;

— ул. Университетская на участке от ул. им. Кутякова И. С. до ул. Большая Казачья;

— ул. Астраханская на участке от ул. им. Кутякова И. С. до ул. Большая Казачья;

— ул. им. Пугачева Е.И. на участке от ул. Московская до ул. Большая Казачья;

— ул. им. Рахова В.Г. на участке от ул. им. Кутякова И. С. до ул. Большая Казачья;

— ул. им. Чапаева В.И. на участке от ул. им. Кутякова И. С. до ул. Большая Казачья;

— ул. Вольская на участке от ул. им. Кутякова И. С. до ул. Большая Казачья;

— ул. им. Горького А.М. на участке от ул. Челюскинцев до ул. Большая Казачья;

— ул. им. Радищева А.Н. на участке от ул. Челюскинцев до ул. Театральная пл.;

— ул. Первомайская на участке от ул. им. Радищева А.Н. до ул. Соборная;

— ул. Театральная пл. на участке от ул. им. Радищева А.Н. до ул. им. Горького А.М.;

— ул. Киселева на участке от ул. им. Рахова В.Г. до ул. им. Горького А.М.;

— ул. Челюскинцев на участке от ул. им. Рахова В.Г. до ул. Соборная.

Ограничение остановки и стоянки будет действовать с 7 утра до 6 вечера 9 мая по нескольким участкам:

— ул. им. Радищева А.Н. на участке от ул. им. Кутякова И. С. до ул. им. Гоголя Н.В. по четной стороне;

— ул. им. Кутякова И. С. на участке от ул. им. Радищева А.Н. до ул. Мясницкая по четной стороне;

— ул. Челюскинцев на участке от ул. им. Радищева А.Н. до ул. Соборная по нечетной стороне.