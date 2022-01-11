Суд признал 21-летнего жителя Саратова виновным в нарушении тайны переписки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

В ноябре 2020 года 21-летний парень был принят на работу в телекоммуникационную компанию, оказывающую услуги сотовой связи на должность, связанную с целевыми продажами.

Он должен был также заниматься обработкой персональных данных физических лиц, составляющих охраняемую законом тайну. В декабре он осуществил просмотр и скопировал информацию, содержащую сведения о дате и времени соединений, номера исходящих и входящих соединений двух абонентов сотовой связи. Их он продал неизвестным за тысячу рублей.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения права занимать определенные должности сроком на четыре года.