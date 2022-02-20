Женщина и ее маленький ребенок пострадали из-за схода снежной массы с крыши в Ленинском районе. Об этом сообщает Следственный комитет по Саратовской области.

Накануне, 19 февраля, 33-летняя женщина и ее 2-летний ребенок вышли из дома на улице Кузнецова ЗАТО Светлый. В этот момент с крыши прямо на них сошла снежная масса, оставив серьезные телесные повреждения. Оба были госпитализированы.

В настоящее время проводится доследственная проверка, и выясняются все обстоятельства произошедшего. Бездействие ответственных за уборку снега и наледи с крыши дома будет оценено юристами.