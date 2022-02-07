В Саратове днем 6 февраля осыпалась стена дома № 7 по улице Шевченко.
О происшествии сообщили жители областного центра в соцсетях.
Уточняется, что кирпичная кладка обрушилась на пешеходную тропу напротив администрации Октябрьского района.
Фотография поврежденного от тяжести скопившегося снега строения появилась в паблике «Говорит Саратов» сети Facebook.
Автор снимка — Ольга Кузнецова уточнила, что дом, на стене которого нарисован кот, лишился части кирпичной кладки из-за нечищенной от снега кровли.
Само граффитт «дома с котиком» уцелело.