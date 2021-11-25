Генеральный директор АО «Ситиматик» 25 ноября находится с рабочей поездкой в Саратовской области. В ходе нее он встретился с Председателем Правительства региона Романом Бусаргиным, министром природных ресурсов и экологии области Константином Дорониным, главой г. Саратова Михаилов Исаевым.

На рабочем совещании в Правительстве области участники обсудили перспективы развития отрасли обращения с ТКО, в том числе планы компании по строительству нового мусоросортировочного комплекса в пос. Елшанка мощностью до 300 тыс. тонн в год, работу действующих концессионных объектов в Энгельсском и Балаковском районах, качество работы регионального оператора по обращению с ТКО.

Алексей Колдунов отметил, что компания «Ситиматик» готова к реализации новых проектов на территории Саратовской области, в том числе по развитию раздельного сбора отходов. Так, в текущем году запланировано открытие пункта приема ВМР «Вторматик» в Энгельсе, еще четыре пункта запланированы к открытию в следующем году в Саратове.

Председатель Правительства Саратовской области Роман Бусаргин выразил заинтересованность в создании новых объектов обработки ТКО на территории региона в целях улучшения экологического благополучия населения и исполнения целевых показателей национального проекта «Экология».

-Мы рассматриваем Саратовскую область как перспективный регион по развитию раздельного сбора отходов. Он выбран в ряду первых, где будут открыты экопункты «Вторматик». В них жители смогут сдать вторсырье за деньги. Нами уже куплены и до конца года ожидается поставка сеток для сбора ПЭТ-пластика, которые будут установлены на территории Саратова. В целом, компания готова развивать в регионе отрасль по обращению с ТКО, — заявил генеральный директор АО «Ситиматик» Алексей Колдунов.