Летом на саратовский рынок придет израильская сеть кофеен «Cofix». Такая информация сообщается представителями компании на их официальном сайте.

— Бренд принял решение остаться на рынке России и продолжить своё развитие в регионах. Следующим новым для «Cofix» городом после Рязани станет Саратов. Первая кофейня «Cofix» там появится уже летом 2022 года, — указано в сообщении.

Главное особенностью данной сети кофеен является то, что еда и напитки продаются по фиксированной цене — 90, 150, 210 и 270 рублей.