В Саратове откроется новая «Ярмарка местных производителей». Такую информацию сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.

С 26 мая начнет работу новая торговая площадка в поселке Елшанка. Там будут продаваться продукты местных сельхоз производителей и аграриев.

Ярмарка будет располагаться на улице и в помещении по адресу Московское шоссе, 61 на пересечении с улицей Буровой. Саратовцы смогут покупать там мясо, молоко, овощи, рыбу, хлеб и многое другое.

Для удобства покупателей организована парковка для автомобилей, несколько заездов для автотранспорта с улицы Буровая и с Московского шоссе.