С 20 декабря на Театральной площади в Саратове откроется предновогодняя медовая ярмарка.

Время работы — с 8:00 до 20:00 до 28 декабря включительно, исключение — 25 число.

Ее установят возле остановок.

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