Домой Рубрики Новости Саратова В Саратове откроется предновогодняя медовая ярмарка РубрикиНовости СаратоваСоцсфера В Саратове откроется предновогодняя медовая ярмарка По Новости Саратова - 18.12.2021 52 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber С 20 декабря на Театральной площади в Саратове откроется предновогодняя медовая ярмарка. Время работы — с 8:00 до 20:00 до 28 декабря включительно, исключение — 25 число. Ее установят возле остановок. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Мужчина пострадал в столкновении четырех авто на Усть-Курдюмской в Саратове Во вторник в Саратовском районе закрывают переезд Автобус с отказавшими тормозами в Саратове сбил восемь человек и протаранил семь машин ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Мужчина пострадал в столкновении четырех авто на Усть-Курдюмской в Саратове Новости Саратова - 18.12.2021 0 Сегодня в Волжском районе Саратова столкнулись четыре авто - КамАЗ, Daf,Hyundai и Lada Priora. В результате ДТП на Усть-Курдюмской улице пострадал водитель третьего авто,... В Саратове откроется предновогодняя медовая ярмарка 18.12.2021 Во вторник в Саратовском районе закрывают переезд 18.12.2021 Автобус с отказавшими тормозами в Саратове сбил восемь человек и протаранил... 18.12.2021 Саратовские школы получат деньги на поддержание чистоты 18.12.2021