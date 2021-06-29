Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин рассказал о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в регионе.

Он отметил, что за вчерашний день в госпитали поступило 170 человек, 101 выписали за день. Постоянно число тех, кто поступает в стационар, растет. 130 человек находятся на ИВЛ.

Всего работают 2,075 тысячи коек, на сегодняшний день из них пустует 14 процентов. Медикаментов есть в запасе на минимум полторы недели.

Еще 120 коек откроют на этой неделе — в клинической больнице №1 и в пятой городской клинической больнице.