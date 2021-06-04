В Саратове 1 июня на площадке исторического парка «Россия – Моя история» открылась фотовыставка «Дети учат любви…».

Ее героями стали 18 семей, воспитывающих детей с особенностями.

Почти 20 часов команда профессиональных фотографов и стилистов работала с героями. Фотосессии прошли в рамках месяца распространения информации о проблемах аутизма и в Международный день человека с синдромом Дауна.

Гостями выставки стали не только дети и родители, но и подопечные фонда «Добрые взрослые», регионального партнера проекта ОНФ #ПРО_НЕЕ.

— У каждой семьи своя история и свой путь: от страха неизбежного к принятию, надежде и безграничной любви, которой взрослых научили именно дети. Нам важно, чтобы родители, братья и сестры, бабушки и дедушки и сами герои выставки не просто оказались в центре внимания зрителей, а могли рассчитывать на доброжелательное отношение в обществе, — добавила эксперт ОНФ, президент фонда «Добрые взрослые» Татьяна Золотарева.

Почетной грамотой организаторов отметила депутат Саратовской областной думы Ольга Сынкина. Со словами поддержки выступила заместитель министра труда и социальной защиты Саратовской области Наталья Обрежа.

В завершение мероприятия каждый из участников поделился своими добрыми пожеланиями, прикрепив символичные «листочки» к семейному древу. А приятным сюрпризом для всех гостей презентации стали пригласительные билеты в мультимедийные залы исторического парка.

Региональный штаб ОНФ в Саратовской области выражает благодарность всем, кто помогал в реализации проекта «Дети учат любви…»: историческому парку «Россия – Моя история» и лично Ирине Рубцовой; издательскому дому «Волга – Медиа» и лично Марии Усовой; фотостудии MY SPACE STUDIO и лично Елене Грищенко; мастерской стиля Яны Тоноян; фотографам Оксане Анциферовой, Марии Кнушевицкой и Анастасии Семеновой; визажистам Марине Крей, Виктории Моцарь, Марии Петровой; парикмахеру-стилисту Светлане Строниной.