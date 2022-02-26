Основным вопросом повестки станет подведение итогов работы регионального отделения и ротация в руководящих органах партии

Сегодня, 26 февраля на площадке исторического парка «Россия — Моя история» проходит отчетно-выборная Конференция «Единой России». В ее работе принимают из 185 делегатов принимают участие 138 делегатов со всех местных отделений партии, члены региональной контрольной комиссии, депутаты «Единой России» в Саратовской областной и городской Думах, сторонники партии.

В работе Конференции также принимают участие губернатор области Валерий Радаев, секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Николай Панков. Депутаты Госдумы Александр Стрелюхин, Андрей Воробьев, Виктор Кидяев, сенатор Олег Алексеев.

На повестке дня отчёт о работе партии в нашей области, избрание секретаря регионального отделения и членов Регионального политического совета.