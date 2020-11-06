В Год памяти и славы в саратовском Историческом парке «Россия — Моя история» представлен совместный проект Музея Победы и Общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России». Он стал итогом работы добровольцев по установлению имен и судеб солдат Красной Армии, изображенных на фронтовой графике и возвращению образов воинов-победителей в семьи героев.

В экспозицию вошли работы, созданные фронтовыми художниками. Они служили в разных родах войск, имели разные воинские звания и специальности, работали в редакциях фронтовых газет, выпускали листовки, готовили плакаты и почтовые открытки, оформляли «боевые листки», наглядные пособия и другие необходимые материалы. Зачастую эти рисунки оказываются единственными сохранившимися изображениями фронтовиков.

В ходе работы над проектом были обработаны более 400 портретов из коллекций, хранящихся в музеях страны. Оказалось, что на них изображены уроженцы 43 регионов России и шести стран ближнего зарубежья. Найдены родственники 24 воинов, из них 11-ти вручены копии портретов.

Год назад в Музее Победы в Москве состоялось открытие выставки «Фронтовой портрет. Судьба солдата», в церемонии открытия которой принял участие Президент РФ Владимир Путин. Партнерами проекта стали Студия военных художников имени М.Б. Грекова, Центральный архив Министерства обороны РФ, Музей-заповедник «Сталинградская битва», Музей обороны Севастополя и другие.

Среди портретов воинов, чьи личности установлены поисковиками, есть уроженцы Саратовской области. На открытии выставки в саратовском Историческом парке их представила председатель Совета регионального отделения «Поискового движения России» Галина Гарибян.



