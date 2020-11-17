Сегодня, 17 ноября, в Саратове открылась первая государственная аптека. Об этом сегодня ежедневном брифинге в региональном минздраве рассказал заместитель министра здравоохранения Денис Грайфер.

— Состоялось открытие аптеки. Здесь разница в форме собственности. Коммерческая закупает препараты у частной организаций. А государственная — подразделение аптечного склада. Естественно наценка на лекарства минимальная. Прорабатывается вопрос об отпуске наркотических и психотропных препаратов. Также возможно будет работать со локотниками, — отметил он.

Напомним, об открытии госаптеки заговорили неделю назад на заседании регионального координационного совета. Она работает на пересечении улиц Железнодорожной и Слонова с 8:00 утра до 20:00 вечера.

Корреспондент информационного портала «Новости Саратова» побывал в аптеке.

Как рассказала ему одна из провизоров, востребованный сейчас «Цефтриаксон» есть, он стоит по 24 рубля за ампулу, но его пока не продают, из-за того, что аптека новая, и многие препараты ждут маркировки. Также в аптеке продается «Уменофир», это лекарство с тем же активным компонентом, что и в «Арбидоле», «Гидроксихлорохин» и другие противовирусные и антибиотики. В целом, по словам провизоров, цены средние.

— «Парацетамол» в аптеке есть, но пока что не в чистом виде, а в комбинированном — в различных жаропонижающих и болеутоляющих препаратах, — ответила сотрудница аптеки.