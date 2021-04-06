Сегодня, 6 апреля в саратовском историко-патриотическом комплексе «Музей боевой и трудовой славы» состоялось открытие выставки: от первого спутника до современных космических программ», предоставленной производственным объединением «Корпус». Она посвящена 60-летию первого полета человека в космос.

Гостями мероприятия стали ветераны космодромов Байконур и Плесецк, депутат Саратовской областной Думы Юлия Литневская, первый заместитель министра внутренней политики и общественных отношений Саратовской области Дмитрий Конусов, члены Общественной палаты Саратовской области, лауреат международных и всероссийских конкурсов Алексей Асеев, заместитель главного конструктора, заместитель начальника конструкторского бюро филиала ФГУП «НПЦАП» – «ПО «Корпус» В.Е. Максименко, обучающиеся ППК СГТУ им. Гагарина Ю.А., представители средств массовой информации.

Присутствующие узнали об истории ПО «Корпус» – одного из ведущих предприятий ОПК Саратовской области, филиала ФГУП «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина» – одного из лидеров ракетно-космической промышленности России, а также о приборах, которые разрабатываются на заводе.

Юлия Литневская подчеркнула значимость новой выставки для нашей области.

-Сегодня мы с вами празднуем открытие уникальной выставки, которая позиционирует Саратовскую область как по-настоящему космический регион. Саратов – это город юности Ю. Гагарина, его первой любви. Здесь он впервые поднялся в небо и навсегда влюбился в него, — отметила народная избранница.

Она наградила победителей «Диктант Победы» 2020 года памятными подарками и пригласила присутствующих поучаствовать во Всероссийском историческом диктанте в этом году, на самой популярной площадке в Саратовской области – Музее боевой и трудовой славы.