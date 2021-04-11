В Саратове 9 апреля открыли выставку к 60-летию первому полету человека в космос.

На выставке «Человек. Земля. Вселенная» собраны работы художников советского периода 60-80 годов.

— История с освоением космоса в этот период была очень актуальна, и художники не могли об этом не писать и не делать своих высказываний, — рассказал корреспонденту «Новости Саратова» директор саратовского филиала ФГБУК ГМВЦ «РОСИЗО», член общественной палаты области Дмитрий Андреев.

Выставка является передвижным проектом, специально созданным для общественных пространств. Саратовцы могут посмотреть работы советских художников в ТРЦ «Победа Плаза» до 31 мая.

— Мне кажется, каждый человек мечтал стать космонавтом, поэтому мы попытались окунуть людей в атмосферу периода после полета Гагарина в космос. Взрослые будут вспоминать свои детские впечатления, о современные дети могут увидеть, как и о чем мечтали их родители, а может быть, даже бабушки и дедушки, — добавил Дмитрий Андреев.

Выставка располагается на четвертом этаже торгового центра. Вход свободный для всех желающих.