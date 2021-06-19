Сегодня, 19 июня, в Саратове открылась XX Международная этнокультурная экспедиция-фестиваль «Волга – река мира. Диалог культур волжских народов».

— Уникальность мероприятия в том, что в «пандемичный год» оно состоялось. Мы соскучились. Это обьединяющая вещь, «ласточка». Здесь мы обмениваемся практиками, — отметила Президент межрегиональной общественной организации журналистов, освещающих межэтническую тематику «Гильдия межэтнической журналистики»

Маргарита Лянге.

С приветственным словом обратился заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Станислав Бедкин.

На мероприятии был зачитан приветственный адрес министра внутренней политики и общественных отношений Натальи Трошиной.

В рамках мероприятия, которое продлится до 26 июня, делегаты на теплоходе «Федор Достоевский» отправятся по городам Поволжья. В этом году маршрут экспедиции: Саратов – Самара – Ульяновск – Казань – Нижний Новгород – Казань – Самара – Саратов.

Это ученые, артисты, творческие коллективы российских регионов, представители национально-культурных объединений Российской Федерации, мордовской диаспоры, других финно-угорских народов из Финляндии, Эстонии, а также Татарстана, Башкортостана, Чувашии; городов Москва, Санкт-Петербург; Ульяновской, Пензенской, Самарской, Нижегородской и Оренбургской областей — 90 человек. От Саратовской области — представители местной региональной общественной организации «Мордовский национально-культурный центр «Шумбрат (Здравствуйте)».