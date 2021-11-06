Сегодня, 6 ноября, в Саратове открываются традиционные субботние ярмарки.

Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства.

Ярмарки пройдут на трех площадках с 8:00 до 16:00. На сельхозрынке в Юбилейном, в Заводском районе на пересечении Пензенской и Томской и в поселке Елшанка на Московском шоссе, 61.

Здесь местные жители смогут купить домашнее мясо, молоко, свежие овощи, рыбу, домашнюю птицу, яйца, хлебобулочные и макаронные изделия, крупы, кондитерские изделия и сахар, а также мясные полуфабрикаты и мед.