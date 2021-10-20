Начался поэтапный ввод в эксплуатацию новой Саратовской инфекционной больницы.

Губернатор Валерий Радаев посетил площадку областной инфекционной больницы, которая строится в Ленинском районе Саратова.

Глава региона побывал в корпусах, где закончились строительные работы, и они передаются медикам. В настоящее время оформляется разрешитеюльная документация, завозится мебель, оборудование.

Губернатор осмотрел помещения, предусмотренные для палат, кабинетов специалистов. Также готовы административные помещения, залы для занятий двух кафедр СГМУ, пищеблок и другое.

Валерий Радаев поблагодарил строителей за работу: «Спасибо, что откликнулись и приняли участие в строительстве такого важного объекта».

На площадке больницы губернатор провел совещание по вопросам завершения строительных работ и ввода оставшихся корпусов в эксплуатацию. Отмечалось, что первыми сданы четвёртый лечебный корпус, рассчитанный на 96 коек, и административно-бытовой корпус. Запланировано, что в течение ноября будут введены другие корпуса и в декабре выполнены работы по пуску-наладке оборудования.

Благоустройство прилегающей территории намечено закончить в начале ноября.

«Все взятые обязательства исполняются. Объект практически готов, корпуса передаются медикам. С завершением пуска-наладки оборудования центр можно вводить в работу», — подчеркнул глава региона.

Напомним, возведение нового инфекционного центра в Саратове началось в мае 2020 года.

Значительную помощь и поддержку проекту оказал Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Привлекались средства из федерального и областного бюджетов.

Инфекционная больница размещена в Ленинском районе Саратова. Ее общая площадь – 56 тыс.кв.метров. Она состоит из 8 корпусов, соединённых крытой галереей. Это крупнейшее по площади высокотехнологичное медучреждение.

Новая инфекционная больница позволит полностью перестроить и улучшить оказание помощи больным соответствующими видами заболеваний. В настоящее время на территории региона отсутствует стационар инфекционного профиля для взрослых. Профильные детские медучреждения располагаются в старых зданиях. Существующая материально-техническая база инфекционных отделений имеет разрозненный характер и высокий процент износа, отсутствует единая современная лабораторная база.

Новый инфекционный центр на 400 коек позволит полностью освободить стационары от возможного перепрофилирования для оказания медицинской помощи больным с инфекционными заболеваниями в благополучный по эпидемиологической ситуации период.

После ввода в эксплуатацию новой больницы запланирована реорганизация коечного фонда — все круглосуточные стационарные койки областного центра будут сконцентрированы в новом помещении.

В структуру медицинской организации войдут: 5 взрослых и 6 детских инфекционных отделений, КДЛ, отделения реанимации и интенсивной терапии, диагностики, родильное, операционные и другие. Все помещения будут полностью соответствовать последним санитарным нормам, оснащены современным оборудованием.

Для медработников учреждения строится жилье, около 20% сотрудников смогут жить неподалеку от больницы.