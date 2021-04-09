Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО» представляет выставку цифровых копий графических произведений, посвящённую 60-летию первого полёта в космос Юрия Гагарина.

Темы неизведанности космического пространства, места планеты Земля и каждого человека в бескрайней Вселенной находят свое отражение в творчестве многих художников изобразительного искусства 60-80-х годов ХХ века.

Она переносит зрителя в то время, когда мечты о дальних полетах и освоении космоса становятся реальностью.

В экспозицию вошли копии работ художников-графиков Анатолия Плахова, Алексея Верещагина, Михаила Курушина, Ирины Лукашевич, Анатолия Калашникова, составляющих золотой фонд Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО».

Экспозиция начинает свою работу 9 апреля 2021 года в ТРЦ «Победа Плаза», улица Люкшина, 5, 4 этаж. Вход свободный с соблюдением всех необходимых правил посещения общественного пространства.