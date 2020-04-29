В Саратове уже открылись парикмахерские, а теперь добавятся автосалоны и офисы микрозаймов. Соответствующее постановление на разрешение деятельности в период самоизоляции подписал председатель регионального правительства Александр Стрелюхин во вторник, 28 апреля.

Таким образом, саратовцы смогут воспользоваться не только услугами микрокредитных организаций и купить новый автомобиль, но еще сдать испорченные вещи в химчистку.

Напомним, что ограничительный режим продлится до 12 мая по указу президента Владимира Путина.