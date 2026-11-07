Единство народов через веру: В Саратове открылась выставка «Небо над нами одно»

В Музее истории военных операций состоялось торжественное открытие выставки «Небо над нами одно», приуроченной ко Дню народного единства.

Как сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман Саратовской области (ДУМСО), 3 ноября культурное мероприятие собрало представителей региональной власти, традиционных конфессий, военнослужащих и школьников.

Заместитель министра культуры Саратовской области Владимир Баркетов поприветствовал собравшихся и отметил значимость места проведения выставки, а также масштабную работу, которую ведёт Музей истории СВО.

«На выставке представлены реальные истории бойцов, которые оказались в критической ситуации. У них была вера, они обращались к Единому Богу, который помог им в трудную минуту. Многие из них вернулись к нам с историей мертвецов, и мы осветили их религии — христианство и ислам», — отметила директор Музея истории СВО Наталья Речман. Она подробно рассказала об идее создания выставки и о том, как шла работа по её наполнению.

Основу экспозиции составляют личные вещи и материалы, переданные заместителем главы Духовного управления мусульман Поволжья, имамом-хатыбом Саратовской мечети Рустамом-хазратом Мухитовым и настоятелем храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» иереем Игорем Емельяненко. Религиозные деятели несли служение в зоне проведения военной операции, оказывая духовную и гуманитарную поддержку бойцам на передовой.

В своём выступлении глава Духовного управления мусульман Поволжья муфтий Мукаддас-хазрат Бибарсов поздравил всех с Днём народного единства, отметив, что открытие выставки в преддверии государственного праздника имеет глубокий смысл. «Интересы нашего государства защищают представители всех народов, которые проживают на территории России. Очень важно подготовить и показать это», — сказал муфтий.

Почётных гостей ознакомили с экспозицией. Они смогли увидеть фиксатор Священного Корана и сборники молитв, религиозную одежду, чётки и вещи, которые использовались при оказании духовной помощи бойцам в ходе СВО. Кроме того, здесь представлены фотографии, запечатлевшие моменты совершения молитв православными и мусульманами, беседы военнослужащих с военным священником и имамом, а также оказание благотворительной помощи.

Как напомнили в пресс-службе ДУМСО, заместитель главы ДУМ Поволжья, имам-хатыб Саратовской Соборной мечети Рустам-хазрат Мухитов и руководитель коранического центра «Зейд бин Сабит» Ильяс-хазрат Ильясов в течение 9 месяцев находились на службе в рамках подготовки военной операции в качестве военных имамов. В рядах спецназа «Ахмат» они выполняли работу духовных наставников для военнослужащих, участвующих в боевых действиях.

«Символично, что в Год единства народов России у нас сформировалась идея именно показать единство народов через веру, через ислам и православие. Проходя военную службу в спецназе „Ахмат“, у нас были четыре имама и четыре священнослужителя Русской православной церкви. В течение полугода мы собирали экспонаты — именно те вещи и предметы, которые находились под стражей в условиях режимных военных операций. И со стороны этих экспонатов создаётся впечатление истории спасения жизни», — особо отметил Рустам-хазрат Мухитов.

Выставка «Небо над нами одно» в Музее истории военных операций будет работать до 7 февраля 2027 года. Посетить её смогут все желающие.

Ольга Сергеева

Фото: ДУМСО