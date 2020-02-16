Рэпер Guf(Алексей Долматов) отменил свой концерт в Саратове, который должен был состояться 23 февраля, в День защитника Отечества. Об этом написано в группе встречи с исполнителем «GUF | ГУФ | 23.02.2020 | Саратов | ONYX club».

— У Гуфа сломались два ребра, в силу чего он не может выступать. По этой причине, все концерты, которые были запланированы на февраль — отменяются. Всем, кто приобрел билеты — деньги будут возвращены. Приносим свои извинения в лице организаторов и так же от лица самого артиста и его команды, — написали организаторы.

В комментариях под записью пользователь Max Mikhailov отметил, что выступление почему-то отменяют во второй раз.

Поклонники рэпера также выразили свое недоумение о позднем сообщении насчет отмены концерта.