В Саратове переносятся и отменяются концерты известных исполнителей.

Так, перенесли шоу «Импровизация», который должен был состояться накануне, 24 февраля. К сожалению, новая дата концерта еще не определена.

— Мы считаем, что сегодняшний день — не для шуток. Надеемся на ваше понимание. Будем очень ждать этой встречи. Мы обязательно сообщим вам о новой дате как только она станет известна. — пишут участники в социальных сетях.

Также отменили концерт рэпера Гуфа в клубе Оnyx. Шоу собирались провести сегодня, 25 февраля, но команда артиста и организаторов перенесли его на седьмое марта из-за «сложившейся ситуацией в это неспокойное время».

Еще один концерт в Саратове отменила певица Светлана Сурганова. На сайте артистки говорится, что она планировала выступить в Театре юного зрителя 25 февраля в поддержку альбома «Все будет. Завтра». Ожидается, что шоу пройдет в июне 2022 года. Купленные билеты будут действительны, заверили организаторы.

Концертный тур отменил и коллектив Сурганова и Оркестр. Артистка должна была выступать по России, в том числе и в Саратове, с 21 по 27 февраля.