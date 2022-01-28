В Саратовской области окончено расследование уголовных дел в отношении нескольких жителей, обвиняемых в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ЛУ МВД.

Так, в Заводском районе Саратова вблизи железнодорожных путей задержан

гражданин. При личном досмотре у 33-летнего жителя Саратовской области полицейские обнаружили и изъяли бумажный сверток с марихуаной весом более 0,8 граммов.

Подозреваемому сбыл марихуану общим весом более 23 граммов 27-летний житель Екатерининского района. По месту жительства злоумышленника нашли еще сверток с «травкой» общей массой свыше 54 граммов.

В отношении всех обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписка о невыезде и надлежащем поведении. Уголовные дела будет рассматривать суд.