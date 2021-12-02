В Саратовской области появится новый региональный праздник — День многодетной семьи. Его дату сегодня, 2 ноября, назначили депутаты областей думы.

Согласно новым изменениям в областном законодательстве, дума может самостоятельно устанавливать праздники в своем регионе. Это сделано в целях сохранения местных культурных традиций, подобное решения приняли уже многие регионы страны.

Первым региональным праздником Саратовской области стал «День многодетной семьи». Его празднование назначено на 21 декабря.

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