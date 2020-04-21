В Саратове продолжаются работы по ремонту тротуаров. По информации мэрии, сегодня в работах задействовано 175 рабочих и 75 единиц техники.

Уже завершено благоустройство пешеходной зоны на улице Рахова. Сейчас там ведется приемка работ и готовится заключение на соответствие качества выполненных работ действующим стандартам.

Масштабная реконструкция началась порядка двух недель назад, а при поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина в горбюджет поступило 500 миллионов на эти цели.

Всего восстановление идет а 31 пешеходном участке. Стоит отметить, что в связи с погодными условиями работы могут приостанавливаться.