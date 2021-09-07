В Саратове проведут противоаварийные работы Доходного дома Тихомировой. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Доходный дом Тихомировой был построен в начале XX века и является объектом культурного наследия местного значения. Здание располагается на улице Вольская, 85, и с 2019 года находится в неудовлетворительном состоянии.

6 сентября комитетом по архитектуре городской администрации было выдано разрешение на проведение первоочередных противоаварийных работ.

—Работы включают в себя замену и ремонт отдельных конструкций чердачного перекрытия, брусчатых и кирпичных стен, а также ремонт стропильных конструкций покрытия основного объема здания, — уточнили в администрации.

Кроме того, будет проведено восстановление кровли и системы водоотведения. Планируется, что все работы завершаться в конце февраля следующего года.