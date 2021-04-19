В пресс-центре «КП-Саратов» оценили, насколько правдив фильм о Чернобыле.

Председатель правления городской организации инвалидов «Союз Чернобыль» Алексей Жуков сообщил, что сейчас начали снимать кинокартины на эту тему. Он напомнил о недавно вышедшем российском фильме на эту тему.

А руководитель Саратовского отделения общества «Боевое братство» Сергей Авезниязов рассказал о сериале «Чернобыль», который нашел отклик в сердцах многих людей. И отметил, что это «горячая тема» и «фантастика».

Первый заместитель министра труда и соцзащиты области Наталья Жуковская отметила, что в Саратовской области на учете состоят 2,046 тысячи граждан, подвергшихся воздействию радиации, в том числе 1,864 тысячи вследствие катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции.