Завтра, 7 октября, из-за работ ОО «КВС» в Ленинском и Саратовском районах не будет воды.

В связи с этим «Т Плюс» сообщает, что завтра перестанут работать 14 котельных в Ленинском районе, а также в поселках Жасминный и Дачный.

По словам пресс-службы компании, энергетики вынуждены приостановить горячее водоснабжение объектам, до тех пор, пока не будет восстановлено полноценное водоснабжение котельных.

Без полноценного отопления останутся дома Ленинского, Кировского, Октябрьского и Фрунзенского районов.